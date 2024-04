Schianto mortale tra due mezzi | morto un uomo rimasto | è intrappolato tra le lamiere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un gravissimo incidente è costato la vita ad undi 56 anni. Il dramma si è consumato intorno alle 11.30 lungo la provinciale 235 all’altezza di Nave di San Rocco, in provincia di Trento. Ancora da capire le cause dello, un frontale tra un’ automobile e un mezzo pesante che non ha lasciato scampo all’alla guida dell’utilitaria. Nelle prossime ore la dinamica sarà più chiara. La vittima si chiamava Ionel Ververs di origini rumene. >>“Guardate che fa, assurdo”. Pietro, la lite all’Isola dei Famosi poi il gesto choc. Tutto ripreso Vevers, viveva a Mezzolombardo e lavorava come operaio per una ditta di Bolzano. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. “Sul posto – racconta il quotidiano.it – si sono portati repentinamente i soccorsi. Oltre ai carabinieri di Lavis e a una pattuglia di ...