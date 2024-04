Scherma | quattro moschettieri fermani centrano la finalissima dei campionati italiani Gold

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Fermo 17 aprile 2024 - Sono beni giovanissimiche rappresenteranno l’Accademia dellaFermo alle finalissime deiUnder 20 e Under 17. Si tratta della 15enne Iris Colantonio, del 16enne Stanley Leech, della 18enne Maria Lucia Bonfigli e del 14enne Giulio Massimo Castori. I primi due hanno staccato il pass per laUnder 17 di Spada che si svolgerà a maggio a Riccione, dopo aver conquistato il podio nei play off che si sono svolti al Paladi Ancona. Qualificazione diretta nel Fioretto, senza passare per gli spareggi, per Bonfigli, fresca convocata al ritiro della nazionale azzurra, e Castori, che ha centrato un obiettivo inimmaginabile per un ragazzino appena ...