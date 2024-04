Scavi Archeologici a Sulmona | Scoperte oltre 100 Tombe in Necropoli su Area Snam

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L'Aquila - La conclusione dei lavori di scavo e dei sondagginell'di, dove è prevista la realizzazione della centrale di compressione, ha portato alla luce una scoperta straordinaria: unacontenente100risalenti alle epoche italica e romana. Questa rilevante scoperta è emersa come parte delle attività preliminari condotte dallasin da marzo 2023, in vista della costruzione della centrale di compressione, destinata a collegare il metanodotto esistente proveniente dal Molise con il tronco-Foligno. Il ritrovamento ha suscitato una reazione immediata dai Comitati cittadini per l'ambiente, che hanno espresso forte preoccupazione per il futuro di questo sito archeologico di ...