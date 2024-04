Scandalo di Roma Battaglia Santoro-Gualtieri sulla raccolta firme

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Scintille tra Michelee Robertofirma in vista delle elezioni Europee che si terranno a giugno. «Ho dato incarico al mio legale, Lorenzo Borrè, di denunciare alla Procura della Repubblica il Sindaco diRobertoper non aver provveduto, nonostante ripetute bonarie richieste, agli adempimenti previsti dalla legge elettorale per agevolare ladelleper la presentazione della lista Pace Terra Dignità. Ho parlato personalmente con l'assessore responsabile dell'Ufficio Elettorale, Andrea Catarci, che mi ha detto 'Il Comune non è obbligato a farlo'. Il Partito Democratico non ha avvertito la necessità di esprimersi nel merito della vicenda. Evidentemente si considera un diritto di rilievo ...