Sapienza | continua la protesta Da oggi al via lo sciopero della fame

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Le ragazze e i ragazzi dei collettivi che da tre giorni sono in presidio con le tende all'interno dell'Università Lahanno deciso di incatenarsi e intraprendere unoa partire da. In un appello scritto dagli studenti si legge: "Il nostro Paese non è ancora pronto ad adoperarsi per costruire le condizioni per la pace, ma non c'è più tempo. Siamo incatenati e indavanti al rettoratoperché è dal cuorepiù grande università d'Europa che ottenere un passo indietro da chi è complice di un genocidio, può produrre un importante cambiamento".

