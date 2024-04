“Sapiens?” | la nuova opera di Bruno Bozzetto su Rai 3 e RaiPlay

(Di mercoledì 17 aprile 2024) ROMA – E’ davvero sapiente l’Homo? E’ questa la domanda alla base dellaoriginale di, sulle note di Verdi, Chopin e Beethoven. L’, prodotta dallo Studioin collaborazione con Rai Kids sarà proposta, in prima visione assoluta, venerdì 19 aprile, alle ore 16.15 su Rai 3 e disponibile sugià a partire dalla mezzanotte. Il film è un’idea originale diche vuole invitare a riflettere sull’aggettivo “” associato all’essere umano. La musica accompagna tre cortometraggi dedicati all’uomo e al suo comportamento nei riguardi della natura e della società. Il primo film, sulle note melodrammatiche de “Un Giorno di Regno” di Giuseppe ...

