“Sapete chi altro se ne va?” Caos conduttori | bomba di Fiorello e altro nome clamoroso | “Al Nove”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Dopo Amadeus anche lui al!”., rivelazione choc a Viva Rai2. Durante il suo solito monologo ironico, nella puntata del 17 aprile 2024, il mattatore della televisione italiana torna sull’argomento che sta facendo discutere tutta l’Italia: quello degli abbandoni in Rai verso i canali competitor. Espara anche unche, se confermato, proprio come è stato confermato l’addio di Amadeus da lui anticipato, metterebbe i dirigenti Rai e La7 in grave difficoltà. >> Belen Rodriguez e Barbara D’Urso, colpo di scena: che terremoto nella tv italiana Eh sì, perché la Rai non era solo Amadeus, ma anche tanti, tantissimi altri professionisti dell’informazione e del varietà. Nel corso degli anni tanti coloro che hanno deciso di abbandonare la ...