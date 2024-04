Sanzioni all' Iran e sistemi antiaerei all' Ucraina | il G7 si compatta sulle guerre

(Di mercoledì 17 aprile 2024) In un momento di crisi massima dello scacchiere internazionale, la ministeriale Esteri del G7 che si è aperta mercoledì sera prova a disinnescare almeno qualche miccia. Non sarà un compito facile quello che attende i capi delle diplomazie di Italia, Usa, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna e Giappone. Israele minaccia da giorni una reazione all'attacco dell'e il regime degli ayatollah anche oggi ha allertato contro possibili rappresaglie, con un'esibizione muscolare del suo esercito, sfilato in occasione della Giornata nazionale. Il G7 «ha l'obiettivo di costruire la pace e la de-escalation in un contesto molto teso», ha detto al suo arrivo a Capri il padrone di casa, il capo della diplomazia italiana, Antonio Tajani. Il timore è quello di una reazione spropositata del governo di Benjamin Netanyahu: l'esecutivo è diviso, ma il premier - che oggi ha ricevuto ...

(Adnkronos) – Al via a Capri la tre-giorni del G7 dedicata all'atteso vertice dei ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Una ... (webmagazine24)

Tra Italia e Stati Uniti c'è piena sintonia sulla necessità di imporre sanzioni all'Iran per il suo attacco a Israele. Lo riferiscono fonti della Farnesina, prima del bilaterale... (ilmattino)

G7 Esteri a Capri, Tajani: Vedremo se si potrà trovare soluzione per infliggere Sanzioni a Iran - (Agenzia Vista) Capri, 17 aprile 2024 Un G7 "orientato a costruire la pace in questa situazione tesissima tra Iran e Israele, con una situazione complicata a Gaza e in Ucraina. L'unità conta,, vedrem ...affaritaliani

Medio Oriente, Macron a Bruxelles: favorevoli a nuove Sanzioni all'Iran - Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, a margine del vertice Ue a Bruxelles per decidere in merito a nuove Sanzioni contro l'Iran dopo l'attacco di Teheran contro Israele.libero

Tajani, l'azione dell'Iran non può rimanere senza risposta - "Nel corso delle discussioni qui a Capri, affronteremo la questione di che tipo di Sanzioni applicare all'Iran, perché un attacco come quello lanciato contro Israele non può restare senza risposta": l ...ansa