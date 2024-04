Sanità | Ciarambino | Una proroga di 12 mesi per le graduatorie concorsuali di Regione e Asl

(Di mercoledì 17 aprile 2024) «Da anni mi batto per lo scorrimento dellenella nostrae proprio oggi ho presentato una proposta di legge perre di dodicitutte legià approvate dallaCampania e dalle Asl – dichiara Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto – È un’operazione virtuosa, che consentirà di abbattere i costi di ulteriori proceduree di immettere con rapidità forze nuove nella pubblica amministrazione regionale, viste anche le tempistiche stringenti per l’attuazione del Pnrr – spiega– In unacome la Campania dove il lavoro è una priorità e i numeri della disoccupazione giovanile sono drammatici, ...

Pdl su disturbi alimentazione: audizione in Commissione Sanità: ... Valeria Ciarambino (gruppo misto), prima firmataria della proposta di legge sottoscritta anche dai ... si legge in una nota, è stata oggetto di un'audizione in Commissione Regionale Sanità e Sicurezza ...

Dca, Ciarambino: Bene audizione in Commissione, ora mi auguro tempi brevi per il sì del Consiglio: ...mondo della scienza e delle associazioni intervenuti in Commissione Sanità per sollecitare la politica a fare presto e subito, condividendo i principi della proposta di legge - aggiunge Ciarambino - ...