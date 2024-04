Samsung allarga la fascia media in Europa | è arrivato Galaxy M55

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Laper il mercato europeo accoglie un nuovo dispositivo,M55 potrebbe presto arrivare anche in Italia L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Non solo Galaxy S24: in forte sconto sul Samsung Shop Online anche Galaxy Z Fold5 , Galaxy Z Flip5 e Galaxy A55 5G! L'articolo Le super offerte del Samsung Shop Online si allargano a Galaxy Z Flip5 , ... (tuttoandroid)

Le super offerte del Samsung Shop Online si allargano a Galaxy Z Flip5, Fold5 e A55 5G - Non solo Galaxy S24: in forte sconto sul Samsung Shop Online anche Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e Galaxy A55 5G!tuttoandroid