Samsung aggiorna in Italia Galaxy A54 | A34 | A52s 5G | S21 FE e Z Flip3 5G | le novità

L’aggiornamento di sicurezza di aprile 2024 sarà disponibile questa settimana per il Samsung Galaxy A53 in Europa, dopo un rilascio limitato negli Stati Uniti risalente a qualche giorno fa. Come ... (optimagazine)

Arrivano novità importanti in queste ore per coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S21 FE, visto che lo smartphone diventato molto popolare anche qui in Italia ha iniziato a ... (optimagazine)