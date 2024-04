Saluto romano | la Cassazione | “Perché sia reato serve un concreto pericolo”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ilin sé non costituiscelo diventi deve essere inserito in un contesto che rimandi concretamente o aldella ricostituzione del partito fascista o all’espressione propria di gruppi che incitano alla discriminazione o alla violenza. È questo, in sintesi, quanto stabilito dai giudici delle Sezioni unite penali della Corte dicon la sentenza che il 18 gennaio scorso ha annullato la condanna di otto militanti che avevano fatto ilnell’ambito del Presente per Sergio Ramelli, accogliendone il ricorso con rinvio. Le Sezioni unite dellasulNelle motivazioni pubblicate oggi, che riguardano un caso ormai prescritto, si legge ...