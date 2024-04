Salute | Castellone | “Servono più medicina territoriale e più personale”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nel Documento di economia e finanza (Def), la Fondazione Gimbe sostiene che nel 2024 ci sia un aumento della spesa sanitaria solo illusorio. Mariolina, vicepresidente del Senato del Movimento Cinque Stelle, ci spiega come stanno le cose? “Il Def del 2024 certifica due cose. Da un lato che nel 2023 si è speso meno del previsto, perché la spesa sanitaria si è ridotta rispetto a quanto era stato previsto nella Nadef del 2023. Si è passati cioè da circa 134 a 131 miliardi, un vero e proprio definanziamento della spesa sanitaria, che rispetto al Pil vale lo 0,4 per cento. L’altro dato è la previsione per il 2024 dove in teoria si dovrebbero spendere sette miliardi in più ma si tratta solo dello spostamento della spesa prevista nel 2023 per il rinnovo di contratti scaduti nel 2021. Come al solito questo governo fa il gioco delle tre carte: si spostano i soldi da ...