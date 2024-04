Salone Mobile | Confindustria nautica e Salone Genova protagonisti giornata inaugurale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Nelladeldel.Milano,e ilnautico internazionale disono statidel talk ‘e design: le influenze positive del Made in Italy’, organizzato nell?ambito delle round tables della manifestazione.“Laè un settore sempre più interessante per l?arredamento, le barche sono case sull?acqua. Un settore che rappresenta un?eccellenza del Made in Italy e che ha avuto una evoluzione incredibile anche grazie al contributo di grandi architetti?, sottolinea Maria Porro, presidente deldel.Milano e, ...