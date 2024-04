Salone del Mobile 2024 | il meglio per la cucina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sono passate appena 24 ore dall’apertura dei cancelli di Fiera Milano. Siamo stati ai padiglioni 2 e 4 di Euro/ FTK, Technology For the Kitchen pensati per riflettere su cosa sia “cibo” oggi e al centro di quale progettualità di domani si trovi. Il cibo come emozione, che si fa valore, la cottura come tecnica da affinare. Euronon è solo ildi riferimento dell’ambiente. È molto di più, anche e soprattutto in virtù di quanto importante oggi è diventata quella precisa stanza, intorno alla quale il fuoco si è riacceso e tutto sembra passare da quei fuochi. Schizzi su fogli, soluzioni di arredo, scelte materiche, tecnologie che sembrano proiettarci nel futuro, un futuro che asseconda i nostri gusti, le nostre esigenze, i valori nutrizionali da rispettare, le ricette da seguire pedissequamente. ...