Sacchi | L’Inter merita lo scudetto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “lo. Purtroppo è caduta in Champions, ma se giochi contro una squadra spagnola non devi concedere spazi. Contro l’Atletico Madrid,ha giocato con sei difensori”. Lo ha dichiarato Arrigo(nella foto), ex allenatore del Milan, a margine dell’ incontro culturale ‘Allenamente’, promosso dall’Istituto per il credito sportivo al Foro Italico, per la presentazione del suo libro ‘Il realista visionario. Le mie regole per cambiare le regole’. (Mem/Dire) (Credit Foto Agenzia Dire)