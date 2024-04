Sacchi | “De Rossi un ragazzo d’oro e la Roma è migliorata”

E’ un Arrigo Sacchi con le idee ben chiare quello incontrato a Jesi (An), nelle Marche. All’Hotel Federico II il Profeta di Fusignano ha presentato, nella serata di martedì 9 aprile, il suo libro ... (danielebartocciblog)

E’ un Arrigo Sacchi con le idee ben chiare quello incontrato a Jesi (An), nelle Marche. All’Hotel Federico II il Profeta di Fusignano ha presentato, nella serata di martedì 9 aprile, il suo libro ... (danielebartocciblog)

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato del Milan di Stefano Pioli e della Roma di Daniele De Rossi: in Europa League sarà derby (pianetamilan)