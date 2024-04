Sabato 20 aprile il Consiglio Nazionale di Noi moderati

(Di mercoledì 17 aprile 2024)202024 si terrà alle ore 10,30 presso il Roma Eventi Piazza di Spagna, in via Alibert 5a ildi Noi. Tra gli altri parteciperanno il presidente di NoiMaurizio Lupi e il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

Bergamo . Inizia ufficialmente la campagna elettorale di Elena Carnevali e della coalizione del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. Il lancio avverrà con un ... (bergamonews)

Max Paiella e Orchestra TDL in Blues Paiella Brothers di e con Max Paiella e con i componenti del l’Orchestra TDL di Ostia direzione Pino Cangialosi ospiti speciali Gianni Oddi sax, clarinetto, Fabio ... (romadailynews)

San Marco Evangelista. sabato 20 e domenica 21 aprile dalle ore 10:00 alle 20:00, presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, Fiera del Vintage giunge al giro di boa per questo 2024; infatti si ... (casertanotizie)

scritto da Marta Semperboni - D a persona nata e cresciuta in un paesino di cento anime in cima alla Valle Seriana, ho sempre trovato strano il fatto che la prima osservazione sbalordita delle persone che incontravo in città fosse ...ecodibergamo

A Cesenatico le finali del campionato regionale di Baskin, il Basket Inclusivo - Sarà un weekend di inclusione, sport e divertimento: Sabato 20 e domenica 21 aprile si svolgeranno all’Eurocamp di Cesenatico, le “Final 4” del campionato regionale di Baskin, l’atto conclusivo di una ...cesenatoday

Meteo - Weekend con nuovo impulso artico. Altra pioggia, temporali, grandine e neve in montagna - Ennesimo fronte freddo con marcata instabilità su parte della Penisola.3bmeteo