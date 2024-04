Ryan Gosling sta trasformando questi semplici cappelli nel vostro nuovo accessorio preferito

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ingiorni, tutto ciò cheindossa diventa oro nell'abbigliamento maschile. Il giubbotto bomber che indossava in Drive è un grail ormai famoso, gli occhiali da sole da running che ha indossato in un recente incontro con la stampa sono andati esauriti più velocemente di quanto si possa dire “ai vostri posti” e la sua ossessione per le polo di King & Tuckfield ha contribuito a trasformare il marchio in uno dei più importanti esperti di maglieria di Hollywood. Così, quandoè apparso in un video promozionale per l'episodio del Saturday Night Live della scorsa settimana, che ha condotto insieme all'ospite musicale Chris Stapleton, abbiamo pensato che il suo berretto blu brillante da camionista, curiosamente con il logo dell'azienda edile americana Caterpillar, fosse un pezzo unico vintage. ...