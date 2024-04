Rustichella con asparagi e zucchine | facile | veloce e saporita!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ha una base friabile e avvolgente e un ripieno saporito che conquista al primo morso. Per velocizzare la preparazione (semplicissima, per altro!) possiamo contare sul rotolo di sfoglia pronto; ma se abbiamo tempo a sufficienza, prepariamo anche l’impasto con le nostre mani per una torta salata ancora più soddisfacente. È perfetta come antipasto, prima di una cena con gli amici di sempre, o in famiglia come piatto unico. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!con: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 1 rotolo di pasta sfoglia (rotonda) 200 g di(freschi o surgelati) 23 uova 50 gr di parmigiano grattugiato 1 ciuffetto di prezzemolo tritato q.b. di olio extravergine d’oliva q.b. di sale e pepe Il ...