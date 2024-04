Rotary Club Avellino organizza la conferenza “NOI e l’AI”

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il 19 aprile la“NOI e. Dialogo tra filosofia e tecnologia sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale”. Stimolare un dialogo profondo e significativo tra filosofia e tecnologia, ragionando sull’impatto dell’intelligenza artificiale sull’umanità, in termini di applicazioni pratiche e di implicazioni filosofiche. È questo il tema della“Noi e l’IA. Dialogo tra filosofia e tecnologia sull’impatto dell’intelligenza artificiale”,ta daldel Presidente dott. Florindo d’Onofrio, in programma venerdì 19 aprile 2024 alle ore 9.30 presso l’Auditorium del Polo Giovani di Via Morelli e Silvati,. Lasull’intelligenza artificiale nella modalità del dialogo a due voci ...