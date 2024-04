Rossella Brescia | “La Puglia mi ha salvata e insegnato a cercare bellezza”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ha avuto due vite artistiche: quella di ballerina, lanciata a Buona Domenica nel 1997 e poi proseguita ad Amici e quella di comica, scoperta a Colorado e portata avanti in radio (a RDS dove conduce dal 2005 Tutti pazzi per RDS e – assicura – continua a divertirsi come il primo giorno). Oggi è tra i protagonisti di Il Santone 2 – #lepiùbellefrasidioscio, serie disponibile da venerdì 19 aprile 2024 in esclusiva su RaiPlay. Nella serie – ispirata a Osho, il celebre personaggio creato da Federico Palmaroli e fenomeno social da 2 milioni di follower –è la pugliese Cosima, pronta a rivestire i panni del suo alter ego Jacqueline, agguerrita agente dello show business. E la sua bravura e comicità, esibita anche in conferenza stampa, è indiscutibile. Conoscevi Osho o l’hai scoperto con la serie?Lo conoscevo ...