Rose Villain alle prese con un altro furto di moto | l’appello ai fan | «Chi la trova biglietti gratis»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ancora guai con leper, che sui social lancia un appello ai suoi fan perché la aiutino a rire ladi suo cugino. Appena il mese scorso, la rapper si era rivolta ai suoi follower dopo che le era stata rubata lain zona Navigli a Milano. In sole 24 ore, tra una segnalazione e l’altra, il caso si era risolto per la gioia di Rosa Luini che aveva promesso a un fan in particolare una fornitura diper i suoi concerti. Il metodo ormai è consolidato, perciòVillan ci riprova: «Miei piccoli detective del cuore!!! – scrive il 16 aprile nelle storie su Instagram – Stavolta hanno rubato laa mio cugino Teo Luini, un’ora fa davanti al Politecnico di Milano». L’artista indica anche il modello, una ...