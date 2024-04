Verso il Cagliari, problemi per la Juve: Ronaldo vince la causa contro il club - Cristiano Ronaldo ha vinto parzialmente l’arbitrato contro la Juventus. Di seguito la nota del Collegio Arbitrale FIGC. COMUNICATO – «Il Collegio Arbitrale, pronunciandosi definitivamente, respinta o ...cagliarinews24

Ronaldo Juve, il COMUNICATO del club sui 9,8 milioni da pagare: «Carta non vincolante, la società farà questo» - Ronaldo Juve, il COMUNICATO del club sui 9,8 milioni da pagare: «Carta non vincolante, la società farà questo». I dettagli La Juve ha diramato un COMUNICATO ufficiale in merito alla vicenda Ronaldo do ...juventusnews24

Ronaldo, il COMUNICATO della Juve sui 9 milioni di euro da dare - Ronaldo Juve, il COMUNICATO della società bianconera riguardanti i 9 milioni di euro che dovrà dare all’ex numero 7 La Juve ha diramato un COMUNICATO ufficiale in merito alla vicenda Ronaldo dopo la d ...calcionews24