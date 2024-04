Ronaldo abbatte la Juve in tribunale | vince lui | una stangata da 19 | 5 milioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La battaglia sul caso stipendi tra Cristianoe lantus è stata vinta da CR7. I bianconeri ora saranno costretti a pagare 19,5lordi (più interessi) per gli stipendi arretrati nei confronti del portoghese, che nel club della Vecchia Signora ha militato dal 2018 al 2021 dopo il suo addio al Real Madrid. Così è stato stabilito nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile da Gianroberto Villa, Roberto Sacchi e Leandro Cantamessa, del Collegio Arbitrale della Figc, ovvero la Federazione italiana giuoco calcio. La notizia, anticipata da La Gazzetta dello Sport, fa riferimento alle mensilità differite dalla Signora nelle cosiddette manovre stipendi, poi mai versate a. Da qui il contenzioso, per il quale il campione portoghese si è appoggiato a John Shehata, Emanuele Guastalla e Fabio Iudica come legali, ...