Romario torna in campo a 58 anni | ingaggio minimo | poche partite e il coronamento di un sogno

(Di mercoledì 17 aprile 2024)sorprende tutti! A 58, l’ex campione del mondo col Brasile nel 1994, ha annunciato il ritorno in: il Baixinhoa mettersi le scarpette.giocherà con l’America RJ, club di cui è presidente da inizio anno e che disputerà la seconda divisione del campionato carioca., che si era ritirato nel 2009 giocando proprio nell’America RJ, chiarisce via social che “non disputerò l’intero campionato ma farò solo qualche partita con quella che è la mia squadra del cuore. Inoltre realizzerò un: giocare con mio figlio“. L’America RJ ha infatti ingaggiato il mese scorso Romarinho, figlio dell’ex attaccante.percepirà l’, che comunque donerà al club, e avrà ancora ...

Incredibile Romario! Il Baixinho torna in campo a 58 anni con l'America RJ (e il figlio) - Il Baixinho sta tornando. Uno dei più forti centravanti brasiliani di ... ufficiale Ad annunciare il suo ritorno in campo è stato lo stesso Romario che via social chiarisce che "non disputerò l'intero ...gazzetta

Romario torna in campo in Brasile a 58 anni, giocherà gratis: “Voglio realizzare un sogno” - Romario giocherà qualche partita con l'América de Rio de Janeiro, club di cui è presidente: scenderà in campo nel campionato Carioca e donerà tutto ...fanpage

Romario torna in campo a 58 anni, giocherà con il figlio nell’America RJ: “Realizzo un sogno” - L’ex attaccante brasiliano disputerà alcune partite con il club di cui è presidente che disputa la seconda categoria del campionato carioca ...repubblica