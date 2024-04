Roma-Milan | Pioli | “Ultima spiaggia Ho fiducia nella squadra”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) In conferenza stampa, Stefano, tecnico del, ha parlato del match, valido per i quarti di Europa League, contro la

Carica Leao: "Ho ritrovato fiducia, vorrei giocare subito... La rimonta è possibile" - La stella del Milan sulla sfida con la Roma: "Dobbiamo cominciare forte, provare a fare gol i primi minuti e poi giocare come una finale" ...gazzetta

Roma e De Rossi, questo matrimonio s’ha da rinnovare - Fino al termine della stagione ogni partita sarà una finale e non è retorica perché in campionato la Roma è in piena lotta per un posto ... potenzialmente quarto, e con il Milan ha l’occasione di ...footballnews24

Europa League: Pioli 'fiducia nel Milan, la Roma si può battere' - "Servirà una partita di alto livello, una cura dei dettagli superiore rispetto a giovedì scorso, ma ci crediamo. Ho fiducia nella squadra perché hai i mezzi per vincere. Alleno una squadra matura e re ...ansa