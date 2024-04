Roma-Milan | Leao | “Ero deluso Voglio essere leader Dybala…” | PM NEWS

Roma-Milan in Europa League: dove vederla anche in chiaro, orario e probabili formazioni - La Roma si prepara per scendere in campo contro il Milan per i quarti di finale di Europa League. I giallorossi sono forti del vantaggio dell'andata, in cui hanno vinto 1-0 grazie alla rete ...ilgazzettino

Europa League: Pioli 'fiducia nel Milan, la Roma si può battere' - "Servirà una partita di alto livello, una cura dei dettagli superiore rispetto a giovedì scorso, ma ci crediamo. Ho fiducia nella squadra perché hai i mezzi per vincere. Alleno una squadra matura e re ...ansa

Roma-Milan, Pioli va all'attacco: «All'andata sarebbe stato giusto il pareggio. Ora possiamo ribaltarla» - Per Stefano Pioli rischia di essere l’ultima spiaggia. Per restare aggrappato alla panchina del Milan anche la prossima stagione deve andare avanti in Europa League. Ma all’Olimpico ...ilmessaggero