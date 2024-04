Roma-Milan | De Rossi | “Pioli non stravolgerà la squadra perché…”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) In conferenza stampa, Daniele De, tecnico della, ha parlato del match, valido per i quarti di Europa League, contro il

In conferenza stampa, Daniele De Rossi , tecnico della Roma, ha parlato del match, valido per i quarti di Europa League, contro il Milan (pianetamilan)

Milan-Roma, tifosi giallorossi cantano l’inno a San Siro – VIDEO - Sembrava di stare allo stadio Olimpico, ma la Roma giocava in trasferta. Nel match dell’andata dei quarti di finale di Europa League, i giallorossi hanno battuto il Milan al Giuseppe Meazza 1-0, ma la ...siamolaroma

Roma-Milan, la rifinitura dei rossoneri: assenti Kjaer e Kalulu - I rossoneri hanno svolto in mattinata la loro ultima rifinitura in vista della partita di domani prima di partire per Roma. Come previsto in gruppo ci sono… Leggi ...informazione

Roma, De Rossi: "Sto vivendo tante giornate felici, non penso al rinnovo" - Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan in Europa League, il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ha parlato anche dell'importanza della sfida di domani per il ...tuttojuve