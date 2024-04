Roma-Milan | De Rossi | “Ecco cosa proveremo a fare per batterli”

(Adnkronos) - Roma, 17 aprile 2024 – tutto in una notte. Parafrasando il celebre film di John Landis con Michelle Pfeiffer, Roma e Milan si giocano l'accesso alle semifinali di Europa League in uno ... (liberoquotidiano)

Allenamento di rifinitura per il Milan in vista della sfida contro la Roma: Ibrahimovic a Milanello per sostenere Pioli e la squadra Quella contro la Roma sarà una partita decisiva per le sorti del ... (dailymilan)