Roma da brividi | tifoso malato terminale | vorrei vincere l’Europa League L’appello

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 17 aprile 2024)da, Edoardo,giallorosso, ha chiesto in radio alla squadra diDomani sera alle 21 il Milan affronterà laallo stadio Olimpico, nella partita di ritorno dei quarti di finale di Europa. I rossoneri proveranno a ribaltare lo 0-1 subito a San Siro per conquistare il passaggio del turno. I questi giorni però per la squadra di De Rossi è arrivata una motivazione in più:speciale di un, che ha già fatto il giro di tutta Italia. Nel corso della trasmissione Te la do io Tokyo, in onda sull’emittente Tele Radio Stereo e dedicata alla, c’è stata la telefonata di un ragazzo di nome ...