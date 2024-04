Rodeo di tori a Roma – Stop dal campidoglio | ieri l’Oipa ne aveva chiesto l’annullamento | in violazione del Regolamento sulla tutela degli animali

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dunque alla fine, l’evento, in programma nell’ambito del “Festival del mondo” che si svolgerà nei prossimi giorni alla Nuova Fiera di, ha avuto il “niet” dell’assessore capitolino alla Cultura, Michele Gotor, spiega l’Associazionesti (Oipa), anche a seguito delle proteste giunte indai cittadini.dalaldi: “Un’evidentedell’art. 16 delche vieta su tutto il terrio qualsiasi forma di spettacolo o d’intrattenimento, pubblico o privato” Come hanno poi tenuto a rimarcare gli attivisti della Protezione, “Ringraziamo l’assessore per avere infine annullato un’esibizione ...