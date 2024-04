Rivoluzione in tv | Nove pigliatutto | tutti i big e i programmi in arrivo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La grande fuga. Se la Rai perde continuamente parte dei suoi “big” significa che al tele-mercato non gioca più tra le teste di serie in Champion’s. Ma anche che i concorrenti in campo hanno mezzi e capacità per ridisegnare le gerarchie del campionato. Con un terzo polo che si attrezza per contendere, quanto meno, le leadership di Rai e Mediaset. Vediamo perchè. La notizia del passaggio di Amadeus sulle frequenze diha solcato i titoli di apertura dii telegiornali. Tra ammontare degli ingaggi e polemiche (soprattutto politiche) è bene dare subito un dato: quella di approdo dell’ex conduttore di Sanremo è la rete che in questa parte di stagione è cresciuta di più, secondo un’analisi su dati Auditel. Si parla di un +48,57% sulle prime 31 settimane della stagione tv (10 settembre 2023 – 14 aprile 2024) rispetto allo stesso periodo del ...