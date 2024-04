Ritorno ai giudizi sintetici alla primaria | stretta su sospensioni e 5 in condotta | multa salata per chi aggredisce docenti e ATA Ddl Valditara verso il via libera al Senato

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il Ddl, che mira a riformare la disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti, è in dirittura d'arrivo al. L'obiettivo è concludere l'iter tra oggi e domani, per poi passareCamera. L'articolo .

Roma, 1 marzo 2024 – Chico Forti tornerà in Italia . Condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per l’ omicidio di Dale Pike, il 65enne sarà trasferito dopo 24 anni di carcere in Florida. L’annuncio è ... (quotidiano)

Si terrà martedì 16 aprile la discussione in Aula al Senato della Riforma del voto in condotta , delle sospensioni degli studenti e della valutazione della scuola primaria . La relatrice sarà Carmela ... (orizzontescuola)

I fatti del 17 Aprile: il Ritorno di Draghi, l'Iran attende Israele, scontri alla Sapienza - Un uomo di Palermo è stato arrestato per aver aggredito brutalmente la figlia quindicenne e il suo fidanzato dopo averli scoperti insieme in camera da letto. L'uomo, in preda alla rabbia, ha afferrato ...tp24

Ritorno al futuro, Draghi e l'Europa di domani - Poche reazioni italiane al discorso dell'ex presidente Bce, ma si torna a parlare di incarichi di prestigio nella UE. Nessun commento da Giorgia Meloni che vuole allargare la base parlamentare dei Con ...rainews

Scuola, niente maturità per chi ha 7 in condotta e bocciatura per chi devasta gli istituti. Le opposizioni: «C'è solo repressione» - Polemiche tra maggioranza e opposizione sul Ddl Scuola approvato ieri in Senato. Il disegno di legge voluto dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, presente in Aula per ...ilmessaggero