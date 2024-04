Rita Pavone | Orietta Berti e Iva Zanicchi | le star dei musicarelli e dell’Italia della nostalgia | “Abbiamo anticipato i videoclip di oggi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Celebrare un’Italia che non c’è più attraverso la musica e il cinema. Questa è la missionegiornalista di Radio24 Marta Cagnola e il professor Simone Fattori con il libro “– L’Italia degli anni ‘60 nei film musicali”. Isono stati un genere cinematografico specifico degli Anni Sessanta italiani. Pur nella loro ingenuità e semplicità di scrittura e realizzazione, questi film, girati tra il 1959 e il 1970, rappresentano con precisione quel decennio: quello del boom economico erivoluzione nei costumi. Girati in poco tempo, con trame spesso ripetitive, erano l’occasione perfetta per amplificare il successo di un cantante, di una canzone, di un genere musicale. Il racconto attraversa anche la politica, la televisione, la discografia e, naturalmente, il Festival di Sanremo. Tra i ...