Ristorante «Pesa» | la stazione di sosta che i cavalli conoscevano a memoria

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nel quartiere di Valverde, dove ora c’è un fruttivendolo, fino agli anni Sessanta i carretti in transito dalle valli a Milano si fermavano per riposare cavallo e cavaliere. Nel fine settimana si giocava a bocce con il metodo del lancio al volo. Ai fornelli e in sala Vincenzo Giupponi, morto nel 1964 e la moglie Clelia che oggi, a 99 anni, ripercorre la storia di questo angolo di città