Rischio Pluriclassi Scongiurato | Vertice all' Ufficio Scolastico

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L'Aquila - Dopo intense discussioni tra il direttore dell'regionale, Massimiliano Nardocci, e l'assessore all'Istruzione della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, è stato deciso che le classi di prima e terza media dei plessi scolastici di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) e Caramanico Terme (Pescara) non saranno accorpate. L'esito positivo è stato annunciato oggi a seguito deltenutosi all'Aquila, dimostrando l'attenzione e la sensibilità delle istituzioni verso le esigenze delle aree montane abruzzesi. "Ringrazio il direttore Nardocci per la sua sensibilità nel trattare questa delicata questione", ha dichiarato Santangelo. "Non ci sarà alcun accorpamento delle classi per il prossimo annonei due comuni montani. Questa decisione eccezionale è strettamente connessa alla protezione ...