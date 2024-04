(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il Tribunale ha condannato per omicidio preterintenzionale Rosa Oliviero: la donna avrebbe colpito il compagno alcausandone la morte.

Rino Pezzullo morto per un pugno al volto, la compagna condannata a 8 anni di carcere - Il Tribunale ha condannato per omicidio preterintenzionale Rosa Oliviero: la donna avrebbe colpito il compagno al volto causandone la morte ...fanpage

Condannata la donna che colpì al volto il compagno provocandone la morte - Al culmine di una lite scoppiata in strada e poi continuata in casa, colpì alla testa con un oggetto il compagno, provocandone poi la morte. Per questo motivo il gup del tribunale di Santa Maria Capua ...rainews

Colpì il compagno al volto provocandone la morte: condannata a 8 anni - Al culmine di una lite scoppiata in strada e poi continuata in casa, colpì alla testa con un oggetto il compagno, provocandone poi la morte. Per questo motivo il gup del tribunale di Santa Maria Capua ...napoli.repubblica