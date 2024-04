Ricostruire oggi l'Ucraina del domani. L'appello del Cepa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 17 aprile 2024) I soldi, presto o tardi, arriveranno. Forse tre miliardi, euro più, euro meno, già entro la fine dell’anno. Il difficile, una volta che il G7 avrà trovato il punto di caduta sulla monetizzazione degli asset sequestrati alla Banca centrale russa, anche grazie al lavoro gomito a gomito di Italia e Stati Uniti, sarà capire come. Serve una mappa, una strategia, perché il rischio di vanificare gli sforzi del G7, buttando soldi dentro un secchio bucato, c’è tutto. E allora meglio cominciare a pensare al futuro, come sostengono numerosi economisti firmatari di un documento pubblicato dal Center for European Policy Analysis. Premessa. “L’invasione delda parte della Russia ha conseguenze immense. Le stime del costo della ricostruzione, che ammontano a mille miliardi di dollari, non colgono appieno la portata ...