(Di mercoledì 17 aprile 2024) Emergenza climatica, conflitti, guerre, migrazioni: come dice«Ci siamo tutti dentro», e pensare insieme è più proficuo che agire da soli

Richard Gere si racconta a Vanity Fair , ecco le dichiarazioni Milano, 16 aprile 2024 – Richard Gere , sempre più lontano dai riflettori di Hollywood ma sempre in prima linea con le battaglie civili, ... (361magazine)

L'attore hollywoodiano attacca Salvini: "Non deve demonizzare i migranti" . La replica del vicepremier: "Ossessionato dal razzismo" (ilgiornale)

L'attore: "E' molto difficile capire un movimento di estrema destra conservatrice, soprattutto in un Paese che è prettamente cristiano" Richard Gere , i Migranti e l'Italia. L'attore, sempre più ... (sbircialanotizia)

Maestro delle lacrime. L’arte spiazzante di Vezzoli: "Dialogo con la storia" - A Venezia al Museo Correr una mostra con 36 opere ricamate di pianto "Il moderno e il patrimonio, insieme, ci guidano a nuove percezioni della vita".quotidiano

Richard Gere: «Aiutare è meglio che non aiutare». L'editoriale di Simone Marchetti - Questo articolo su Richard Gere è pubblicato sul numero 17 di Vanity Fair in edicola fino al 23 aprile 2024. Richard Gere si è stufato di Hollywood. Come ci racconta nell’intervista esclusiva che ...vanityfair

Richard Gere fa la morale all'Italia: "Paese cristiano, stupisce non accolga i migranti" - L'attore hollywoodiano attacca Salvini: "Non deve demonizzare i migranti". La replica del vicepremier: "Ossessionato dal razzismo" ...ilgiornale