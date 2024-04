Ricettazione di una pistola | nuova accusa contro il trapper Shiva

Pescara - Nel cuore della notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno individuato e denunciato un giovane residente a Chieti, già noto alle forze dell'ordine, mentre si trovava in pieno ... (abruzzo24ore.tv)

torna a processo Tiziana Morandi, già condannata a 16 anni e 5 mesi per aver narcotizzato e derubato uomini adescati in chat. Finse di raccogliere soldi per i bambini malati e di dover sostenere ... (fanpage)