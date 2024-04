Rho | terribile incidente tra moto e auto | Alessio muore a 20 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Rho (Milano) – Non ce l'ha fatta il ragazzo di 20coinvolto nell'stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 aprile a Rho. E' deceduto poco dopo il trasporto all'ospedale Niguarda di Milano. Gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo la dinamica, ma secondo quanto accertato finora,M. residente a Vanzago, era in sella alla suastava percorrendo la via Mattei verso la periferia, quando si scontrato con una macchina impegnata in una svolta a sinistra all'altezza della via Fermi. L'impatto è stato violento e il centauro è sbalzato dallae ha fatto un volo di alcuni metri finendo sull'asfalto. Immediata la telefonata alla centrale operativa del 118. Sul posto è stata inviata un'ambulanza e un'medica. Il 20enne era in arresto ...