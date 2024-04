Revolut | crescono frodi finanziarie e su offerte lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) In aumento la minaccia delleinformatichecon una impennata di quelle sugli investimenti e su falsedioltre a quelle sula carta di credito. Dalla ricerca di, banca autorizzata con oltre 40 milioni di clienti in tutto il mondo, emerge come lesulle carte costituiscano il 98% di tutti i casi di frode non autorizzata (dove il criminale viola l'account), con tattiche comuni tra cui gli attacchi di phishing. Questo tipo di truffe vede una perdita media per persona di 69 Euro, mentre i furti fisici delle carte sono stati marginali. Vi sono poi le truffe 'autorizzate' dove appunto i criminali ingannano il cliente per effettuare il pagamento. Nel 2023 le perdite prodotte dalleautorizzate sono state 13 volte superiori, con ...