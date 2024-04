Repubblica | furia Lotito contro Galliani alla proiezione del film su Ennio Doris

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Duro sfogo di Claudionei confronti di Adriano, secondo quanto scrive ‘’. A quano pare, le parole del dirigente del Monza nell’audizione sul calcio in Senato nono sono andate giù al patron della Lazio, che si è scagliatoal termine della presentazione del“C’è anche domani” sulla vita di. Finita laè andato: “Ti sei schierato con Gravina, dillo che stai con loro. Anche in commissione oggi lo hai difeso, io non te lo perdono”, ricostruiscetramite le parole dei presenti che descrivono unsu tutte le furie mentre...

Lotito, scenata contro Galliani alla proiezione del film su Ennio Doris: Gasparri fa da mediatore - Lo sfogo dopo la proiezione del film su Ennio Doris “C’è anche domani”, impendendo all’ad del Monza di lasciare la sala: “Hai difeso Gravina, non te lo perdono” ...repubblica

II fascino antico del politico di professione - Ogni mattina un europarlamentare uscente si sveglia e sa che dovrà correre più di un esponente della società civile pronto a prendere il suo scranno a Strasburgo. Vale per tutti: giovani e anziani, ve ...quotidiano

Trova la figlia in camera da letto con il fidanzato, padre li aggredisce - Un uomo di Palermo è stato arrestato per aver aggredito brutalmente la figlia quindicenne e il suo fidanzato dopo averli scoperti insieme in camera da letto. L'uomo, in preda alla rabbia, ha... Leggi ...informazione