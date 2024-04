Repice | «Inter | scudetto nel derby? Incredibile! Milan farà di tutto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ha parlato di, importante per i nerazzurri che avranno la possibilità, con una vittoria, di laurearsi Campioni d’Italia. Il giornalista ne ha parlato in un’vista a Sport Paper.– Francescoparla così delin programma lunedì prossimo, con la possibilità per i nerazzurri di vincere lo: «L’vincerà locontro il? Hanno abbastanza fame. all’altra parte sidiper evitare lo smacco. Che l’vinca il campionato è chiaro, ma vincerlo in un, per i suoi tifosi sarebbe qualcosa di. Non credo dipenda ...