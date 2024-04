Rendere più vivibili le carceri si può

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L'idea l'ha avuta il neo presidente argentino Javier Milei: mettere sul mercato gli edifici che oggi ospitano le prigioni (molto spesso in zone centrali della città) usando il ricavato per costruire nuovi stabilimenti carcerari più salubri e più periferici potrebbe essere una svolta. «El loco», il matto, Javier Milei, dopo aver conquistato la presidenza dell’Argentina, sorprendendo quanti ritenevano che la campagna a colpi di motosega fosse solo folklore, sta mettendo in pratica le sue idee turbo-liberiste, con l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di contenere l’iperinflazione. Tra le proposte avanzate dall’economista con la zazzera ribelle, c’è anche la vendita ai privati dei penitenziari. Non si tratterebbe di togliere allo Stato la gestione degli istituti di pena, come già avviene negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, dove le prigioni sono considerate un business per società ...