Renantis | entro il 2032 energia eolica sufficiente per l' ex-Ilva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Con una capacità di eolico galleggiante installata in Italia di 5,5 GwildaBlue Energy è possibile produrre idrogeno per "alimentare l'ex-". Lo afferma il direttore generale Ksenia Balanda a un convegno de Il Sole 24 sull'idrogeno verde. Secondo Balanda "senza l'eolico offshore gli obiettivi Ue sull'idrogeno verde, pari a 6 Gw di elettrolizzatoril'anno e 40 Gwil 2030 sarebbero più lontani e molto più faticosi da raggiungere". L'idrogeno infatti può essere utilizzato "come fonte diin vari settori, tra cui la mobilità, l'industria, il riscaldamento e l'elettricità e può anche essere utilizzato come forma di stoccaggio dirinnovabile". "Durante i periodi di alta produzione di...