Reggiana-Cosenza | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie b 2023/2024. Gli emiliani sono agli ultimi assalti per raggiungere i playoff, mentre i calabresi devono raggiungere la salvezza.si giocherà venerdì 19 aprile 2024 alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono reduci da due sconfitte consecutive che hanno rallentato il loro passo. Gli uomini di Nesta sono ora quindicesimi, al riparo dalla zona retrocessione e ancora con qualche speranza di raggiungere un posto nel playoff. I calabresi sono in leggera ripresa, come dimostrano i due pareggi ottenuti nelle ultime due partite. La situazione in classifica per la squadra di Viali è ancora preoccupante con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona playout LE ...