Reggia di Caserta | il 25 Aprile ingresso con biglietto gratuito

(Di mercoledì 17 aprile 2024). Il Ministero della Cultura ha istituito per giovedì 25una giornata digratis nei musei e nei parchi archeologici statali. Gli Appartamenti Reali e il Parco Reale delladisaranno visitabili con. Come di consueto per le giornate di gratuità, una quota dei biglietti sarà destinata alla distribuzione online, l’altra a quella in sede. I titoli di accesso saranno disponibili su TicketOne dalle ore 11 del 22fino ad esaurimento. In sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8.30 del 25fino a termine della disponibilità. Tutti i visitatori, anche i minori a partire da 2 anni, devono essere muniti di titolo di accesso. Il visitatore, già in ...

L’ISISS Matese all’evento “Scuola Futura” nella Reggia di Caserta: ruolo di primo piano per l’Istituto guidato dal dirigente Lombardi - Angela Cinotti - In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy e della Giornata mondiale dell’Arte dal 12 al 15 aprile a Caserta si è svolta ...clarusonline

Reggia Outlet per l’Earth Day, nel weekend attività gratuite per i bambini per celebrare la Terra - La Giornata Mondiale della Terra è dal 1970 la più grande manifestazione ambientale dedicata al Pianeta. Si celebra il 22 aprile, e per l’occasione, come ogni anno, La Reggia Designer Outlet del grupp ...ildenaro

Premio Volturno per il Rilancio delle Zone Interne al Festival del Verde dedicato a Loreto Marziale - In occasione del Festival del Verde dedicato a Loreto Marziale, il Parco San Bartolomeo a Caiazzo è pronto ad ospitare una prestigiosa cerimonia: la consegna del Premio Volturno per il Rilancio delle ...casertaweb