Regate di scena a Imperia. Botticini si aggiudica la "Locato Eurocup»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ancora un grande successo in campo europeo per il velista argentarino Ettore, che si èto ladi. Continua a fare incetta di premi in campo internazionale il giovane del Circolo Nautico e della Vela Argentario, che ha così concesso il bis dopo il successo ottenuto nell’edizione 2023 di questa prestigiosa manifestazione. È passata in archivio con un totale di dieci prove valide la LocautoWaszp organizzata dallo Yacht Clubcon la collaborazione di Assonauticae di Drylaps. Le prove disputate sono servite a Ettoreper sopravanzare il leader della prima ora Enzio Savoini, finito secondo davanti al fratello Emanuele, cui tocca l’onore di completare il podio. ...